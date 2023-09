Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 14:54 Compartilhe

Xanddy postou no seu perfil do Instagram nesta terça-feira (12) um trecho do vídeo em que leva um tombo durante um passeio de barco em Salvador, na Bahia. Na ocasião, o cantor estava acompanhado da esposa, a dançarina Carla Perez, para comemorar o aniversário de sua mãe.

Nas imagens, feita por um fã, é possível ver que o vocalista do Harmonia do Samba escorrega em uma passarela, que segundo ele, estava com limo. O tombo aconteceu após ele comprar um acarajé em uma das barracas próxima ao local.

“Está circulando por aí um vídeo em que o papai aqui está caindo, parecendo uma manga madura. Pois é, tomei um escorregão. Esse vídeo circulando e todo mundo me pergunta se eu estou bem. Não tive nada. Foi um arranhãozinho no pé. Está tudo bem e estou ótimo. Foi só uma quedinha de leve para aprender”, iniciou através dos stories.

“Fui passear com a minha veinha de barco, a gente foi comemorar o aniversário dela. Na Ilha de Itaparica, aqui perto de Salvador, em deu vontade de comprar um acarajé e resolvi descer do barco e fui comprar o acarajé. Era uma rampa, que eu subi tranquilo. Vi que tinha um pouco de limo, apesar de terem me chamado a atenção, acabei pisando nele e cai. Ainda brinquei: ‘Vocês não vão postar isso, não’. Voltei pro barco e continuei curtindo. Para a minha surpresa começou a circular o vídeo ontem”, contou ele, que se apresentou após isso em seus shows.

O artista ainda brincou com o fato que conseguiu não derrubar o alimento que segurava.

“O prato ficou intacto (risos). Fazia tempo que eu não caía assim. Já dei risada com os comentários”, completou.

Já no feed do seu perfil, ele postou o vídeo completo e na legenda escreveu “que não se nem cair mais em paz ultimamente”.

