Xandão vê CRB com elenco forte para sonhar alto em 2020 Uma das contratações do Galo para a temporada, o zagueiro vê o time em ótimas condições nos torneios em disputa

Um dos titulares do CRB em boa parte da temporada, o zagueiro Xandão falou sobre a boa temporada que o clube tem feito em 2020. O jogador, com passagens pelo CSA e Bahia recentemente, falou sobre a intensidade que a equipe imprimiu até aqui neste ano e elogiou o grupo.

‘O elenco muito forte, qualificado e com condições de manter a intensidade que teve no primeiro semestre também no segundo. Vamos nos dedicar ao máximo para que a equipe tenha grandes resultados nos próximos meses. Esse é o objetivo de todos aqui no clube. Vamos trabalhar muito’.

Ainda para o jogador, o Galo tem tudo para se dar bem nesta temporada e dar alegrias ao torcedor do CRB.

‘Vamos ter uma quantidade de decisões importantes e temos que nos preparar para elas. O elenco sabe da responsabilidade que terá e vai buscar títulos em 2020. Nosso grupo está muito focado na conquista deste objetivo’, finalizou.

