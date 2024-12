Xand Avião lança ‘Xand’s Bar’ com participações especiais: ‘O sonho intimista que virou gigante’

Sofia Magalhãesi Sofia Magalhães https://istoe.com.br/autor/sofia-magalhaes/ 13/12/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Xand Avião acaba de lançar seu mais novo projeto audiovisual “Xand’s Bar”, gravado no Domus Hall, em João Pessoa, nesta quinta-feira, 12. A produção surge com a proposta de retomar as raízes do cantor, quando cantava em pequenos bares no Rio Grande do Norte, e como uma pequena homenagem ao seu pai, José Alexandre da Silva.

O projeto conta com algumas regravações de músicas clássicas do repertório brasileiro, como: “A gente fica sem se amar”, de Zezé Di Camargo & Luciano, “A dor desse amor”, do KLB e “I Love You Baby”, da cantora Adriana e considerada por Xand, uma de suas favoritas para performar.

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, o cantor compartilhou a experiência de gravar “Xand’s Bar” e algumas novidades para 2025.

História do projeto

“Comecei a minha carreira cantando em Barzinho, churrascaria, cantava na noite. Não cantava para uma multidão de pessoas, e sim para dez, cinco, oito, até pra nenhuma pessoa”, começa.

O artista comenta que muitas das canções do projeto são as músicas que ele cantava antes de ser famoso, e que tocar dessa forma o incentivou a querer fazer música profissionalmente. “Eram músicas que eu ouvia num bar que meu pai tinha em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte.”

Xand assume que ficou batente surpreso com a proporção que o projeto tomou, com participações de outros artistas, como Belo, Paula Fernandes, Pablo e Zé Vaqueiro.

“O sonho era uma coisa mais intimista, mas virou gigante. A gente fez uma estrutura gigantesca, ficou meio que um bar lá em Las Vegas. Eu sabia que ia ficar legal o projeto, mas não sabia que ia ser tão grandioso”, diz.

“É um jeito de mostrar que eu não canto só forró, uma forma de mostrar outras coisas que eu consigo fazer, que eu consigo me meter também em outras áreas”.

Colaborações

Sobre algumas das estrelas que colaboraram com o potiguar, o cantor brinca que perdeu a mão, mas que a mistura de cantores em “Xand’s Bar” reforça o trânsito em vários gêneros musicais.

“A Paula [Fernandes] foi um meteoro que passou pelo Brasil. Eu acho que depois da Roberta Miranda e antes da Marília Mendonça, ela foi a cantora sertaneja que mais teve ascensão no Brasil, na minha opinião, eu sempre quis gravar alguma coisa com ela.”

Zé Vaqueiro, com quem o cantor mantém uma relação de sócios, foi uma ótima experiência: “É um cara que é jovem com uma musicalidade na veia gigantesca, muito conhecedor de toda a música brasileira”.

Ele ainda reforça a importância de todos os participantes: “O Pablo está estourado no Brasil todo e quando ele abre a boca para cantar, dá medo a voz dele. E o Belo dispensa comentários. Todo mundo fala que ele é um cantor do pagode, mas eu falo que ele é um cantor romântico, é um cara fora do comum. Eu acertei muito nas participações”.

José Alexandre ainda reforça a vontade de explorar novos gêneros musicais, almejando colaboração com Xamã e até traps ao lado de Matuê. “Eu não empreendo a nenhum ritmo, quando você se define, você se limita.”

Novos projetos

Mesmo no final do ano, o cantor ainda tem várias surpresas para os fãs. Na virada para 2025, Xand vai tocar no Réveillon de Copacabana, ao lado de Ivete Sangalo, Caetano, Maria Bethânia e Anitta, mas em tom de humor, admite estar um pouco preocupado com a setlist do evento.

“Qualquer artista de música quer estar naquela virada, que é considerada a maior virada, na minha opinião, do mundo. Estou preocupado com o repertório, porque tocar naquele palco, para mim, eu acho que eu vou mais assistir do que cantar. O show vai ser bem diferente.”

“Então eu estou em dúvida do que colocar. Não é nem o que colocar, ‘se eu colocar essa e o pessoal pedir essa?’, mas vai ser muito bom.”

Nas novidades, José promete que o “Aviões Fantasy”, famosa festa à fantasia, vai acontecer em 2025, com capacidade para 50 mil pessoas. E para quem amou “Xand’s Bar”, já pode esperar pela segunda parte. O artista prometeu que a continuação do projeto será gravada em São Paulo, com um repertório que está quase completo.

