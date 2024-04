Xabi Alonso recomenda a seus jogadores que não pensem no pós-jogo contra o Bremen

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/04/2024 - 18:32 Para compartilhar:

“Não pensar muito no que vai acontecer depois”: esse foi o conselho que o treinador do Bayer Leverkusen, o espanhol Xabi Alonso, quis dar aos seus jogadores nesta sexta-feira (12), a 90 minutos da provável conquista do primeiro título de campeão alemão nos 120 anos de história do clube fundado em 1904 pela empresa química Bayer.

Ainda invicto após 42 jogos nesta temporada contando todas as competições, o Leverkusen recebe o Werder Bremen no domingo às 12h30 (horário de Brasília), no encerramento da 29ª rodada da Bundesliga, e em caso de vitória levará a taça.

“A equipe está focada, envolvida. Tenho confiança e se fizermos isso haverá o que comemorar. Mas faltam 90 minutos para jogar, para alcançar essa vitória”, explicou Xabi Alonso durante a tradicional coletiva de imprensa antes do jogo.

O espanhol de 42 anos já conhece a sensação de conquistar um título nacional como jogador, tendo feito isso na Espanha pelo Real Madrid e na Alemanha pelo Bayern de Munique. “Não é preciso pensar muito no que vai acontecer depois”, aconselhou o treinador basco aos seus jogadores.

“Felizmente, esse não é o nosso único ‘match point’. Mas obviamente queremos vencer no domingo. Comemorar o título em casa com os torcedores seria lindo”, acrescentou.

Tecnicamente, o Bayer Leverkusen poderá ser campeão já no sábado sem jogar, em caso de derrotas do Bayern de Munique, que recebe o Colônia às 10h30 (de Brasília) e do Stuttgart, anfitrião contra o Eintracht Frankfurt às 13h30 (de Brasília), uma possibilidade na qual Alonso disse não acreditar.

“Acho que seria uma grande surpresa”, afirmou ele com uma expressão duvidosa no rosto. “Para ser sincero, prefiro ganhar o título em campo com a nossa vitória”.

Sempre sorridente, ele respondeu em sua língua nativa aos jornalistas espanhóis que viajaram a Leverkusen para a ocasião, traduzindo ele mesmo as respostas para o alemão.

Recusando-se a imaginar possíveis comemorações caso conquiste o título, Xabi Alonso disse estar “pronto” para receber o tradicional banho de cerveja com que os jogadores que se sagram campeões na Alemanha costumam ‘presentear’ seus treinadores após o apito final.

