Xabi Alonso pode substituir Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, diz jornal

Com Carlo Ancelotti no radar da Seleção Brasileira, o Real Madrid já se prepara para substituir o italiano na próxima temporada. Segundo o jornal alemão ‘Bild’, o ex-meio campista Xabi Alonso é o nome favorito para comandar a equipe espanhola caso o atual treinador deixe o time.

Atual treinador do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, de 41 anos, é o escolhido de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para comandar o time espanhol, conforme o Bild.

Alonso, que tem vínculo com o Bayer Leverkusen até o meio de 2024, fez grande temporada à frente da equipe alemã. Ele chegou ao clube em outubro do ano passado, quando o time estava na penúltima colocação da Bundesliga, e terminou o campeonato na sexta posição, além de ter chegado nas semifinais da Europa League.

Carlo Ancelotti, de 64 anos, também tem vínculo com o Real Madrid até o meio do próximo ano. De acordo com diversos veículos nacionais, o italiano vai assumir a Seleção Brasileira em 2024, após deixar a equipe madridista.

Xabi Alonso, que se aposentou em 2017, foi jogador do Real Madrid entre os anos 2009 e 2014, quando conquistou uma Champions League sob o comando de Ancelotti. O espanhol também passou por grandes clubes da Europa como Liverpool e Bayern de Munique.

