X8 Investimentos e Família Schurmann lançam fundo com foco na economia do mar

A X8 Investimentos anunciou nesta quinta-feira, 17, o lançamento de seu quarto fundo, com foco na economia do mar e das águas, em parceria com Pierre Schurmann, fundador da Bossa Nova Investimentos, e David Schurmann, cineasta e ativista ambiental, além de presidente executivo (CEO, na sigla em inglês) da organização não-governamental Voz dos Oceanos, criada pela Família Schurmann.

O fundo “8th Wave Fund” tem a proposta de combinar inovação e impacto sustentável, começando com um capital de US$ 200 milhões e o objetivo de investir em até 80 empresas operacionais – com faturamento mínimo de US$ 5 milhões anuais -, por meio de investimentos mínimos de US$ 1 milhão.

A estratégia abrange negócios nos setores de energia renovável, economia circular, tecnologia, alimentos (exceto aquicultura) e turismo sustentável.

“Chegar ao nosso quarto fundo, ampliando nosso impacto em um setor tão relevante como a Economia Azul, é motivo de grande orgulho. Este fundo não apenas busca retornos financeiros, mas também a criação de impacto positivo nos oceanos, rios, lagos e nas comunidades que dependem deles. A parceria com a Voz dos Oceanos e os Schurmann fortalece nosso propósito de unir empreendedorismo com sustentabilidade”, afirma Carlos Miranda, fundador da X8 Investimentos, em nota.

Segundo o executivo, nessa parceria, o “8th Wave Fund” vai doar 10% da sua taxa de gestão anual para financiar projetos da Voz dos Oceanos e, em contrapartida, receber apoio educacional e científico para fomentar o ecossistema.