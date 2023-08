X suspende conta pró-Hitler depois que grandes marcas pausam anúncios

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/08/2023 - 3:18 Compartilhe

Pelo menos duas grandes organizações interromperam a publicidade no X, antigo Twitter, depois que seus anúncios apareceram em uma conta declaradamente pró-Hitler, de acordo com um relatório.

A Gilead Sciences, a gigante farmacêutica com sede na Califórnia, e a NCTA – The Internet & Television Association, uma associação comercial que representa empresas de telecomunicações, disseram que interromperam seus anúncios no X.

A mudança foi feita depois que o grupo de vigilância liberal Media Matters for America relatou que vários anúncios de empresas apareceram em um perfil do X intitulado “New American Union”, que incluía memes e conteúdo simpático a Hitler e aos nazistas.

Mas uma fonte familiarizada com a situação disse ao portal The NY Post que as duas marcas suspenderam a pausa e retomaram a publicidade na plataforma anteriormente conhecida como Twitter depois de receberem uma explicação da empresa de mídia social. A NCTA contestou a afirmação da fonte e disse que sua pausa permaneceu em vigor na tarde de quinta-feira.

Antes de sua suspensão, a Media Matters listou várias marcas cujos anúncios apareceram no perfil, incluindo Atlanta Falcons, Major League Baseball, Sports Illustrated, The New York Times Company, site de notícias esportivas The Athletic, Office Depot, Samsung, Gallup e USA Today.

“Levamos muito a sério o posicionamento responsável dos anúncios da NCTA e estamos preocupados que nosso post sobre o futuro da tecnologia de banda larga tenha aparecido próximo a esse conteúdo altamente perturbador”, disse Brian Dietz, porta-voz da NCTA, ao The Post.

“A segurança da marca continuará sendo uma prioridade máxima para a NCTA, o que significa suspender a publicidade no Twitter/X no futuro previsível e limitar fortemente a presença orgânica da NCTA na plataforma.”

X disse ao The Post que as empresas cujos anúncios apareceram na linha do tempo do “New American Union” estavam seguindo usuários individuais que migraram para a conta pró-nazista. “Nenhuma marca está pedindo especificamente para fazer parte desse site”, disse X. “Não é assim que funciona.”

“Se você olhar para a segmentação, as marcas seguem as pessoas”, disse a empresa. “Portanto, se as pessoas vão a um perfil específico e estão no alvo dessa marca, estão seguindo as pessoas”, de acordo com a empresa.”

X disse ao The Post que “New American Union” ostentava poucos seguidores e “não tinha alcance, nem viralidade em geral” – tanto que as “impressões de anúncios que foram veiculadas eram tão minúsculas”. A rede social disse que estará “avaliando se haverá mudanças e ajustes em suas configurações de controle atuais para os anunciantes”.

