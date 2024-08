X sairá do ar nesta sexta-feira? Como é feito o bloqueio? Veja perguntas e respostas sobre o impasse da plataforma no Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2024 - 9:06 Para compartilhar:

O prazo dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que o empresário indicasse um representante legal para o X (antigo Twitter) no Brasil acabou às 20h07 de quinta-feira, 29. Agora, basta uma ordem do magistrado ara que o processo de bloqueio da rede social seja iniciado no país. A execução, porém, não é instantânea, já que depende das operadoras de internet do país.

Veja abaixo perguntas e respostas sobre o tema.

Último dia do X?

Não necessariamente. O X já informou, por meio de nota oficial, que a ordem de Moraes não será cumprida. No entanto, o bloqueio ainda depende de uma ordem de Moraes. Posteriormente, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) notifica as operadoras de telefonia, que bloqueiam os IP’s da rede social. O comitê Gestor da Internet também deve ser acionado. Todo o processo pode levar alguns dias.

Todas as contas sairão do ar?

No Brasil, sim. Para acessar a rede social, será necessário utilizar uma VPN, rede privada virtual que ‘esconde’ o acesso do usuário.

De quanto tempo é a suspensão?

A decisão de Moraes diz que a plataforma ficará fora do ar até que as ordens judiciais contra o X sejam cumpridas e as multas, quitadas.

Entenda o conflito entre Musk e Moraes

O ministro intimou o bilionário Elon Musk a indicar um representante legal da plataforma X (antigo Twitter) no Brasil em 24 horas, sob a pena de ter o serviço suspenso no país. O prazo era até 20h07 de quinta-feira, 29, e não foi cumprido.

Moraes e Musk são partes de uma rixa pública há meses, desde que o X descumpriu decisões judiciais do magistrado que determinaram o bloqueio de contas acusadas de disseminar notícias falsas e discursos de ódio.

De acordo com o empresário, Moraes ameaçou prender uma das representantes legais da companhia no Brasil caso a plataforma não cumprisse a sentença. A empresa de Musk fechou seu escritório no Brasil e chamou de “censura” a conduta do ministro. Mas a plataforma continua disponível para usuários no país.

Sob a lei brasileira, redes sociais devem ter um representante legal no país para atuarem em território nacional.

O Supremo tem poder para determinar que uma empresa deixe de atuar no país em caso de descumprimento dessa exigência, desde que seja respeitado o rito de um processo — que começou, de forma inédita, com uma intimação dentro da própria plataforma.

“Tudo indica que Elon Musk se deu por intimado a cumprir a ordem que lhe foi encaminhada via X. Ainda que haja a possibilidade de discutir a forma dessa intimação, o cumprimento dos atos processuais e a garantia do contraditório se sobressaem a essa questão”, disse ao site IstoÉ Wilton Gomes, doutor em direito do Estado pela USP (Universidade de São Paulo).

* com informações da Reuters