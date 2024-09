X recua e nomeia representante legal no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/09/2024 - 10:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 21 SET (ANSA) – A rede social X, de propriedade do bilionário Elon Musk, recuou em sua batalha contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e nomeou uma representante legal no Brasil, medida que pode abrir caminho para o desbloqueio da plataforma.

A escolhida é a advogada Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, que já desempenhava a função antes da proibição do X, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em 30 de agosto e depois referendada por unanimidade na Primeira Turma do STF.

A rede social foi bloqueada após descumprir ordens judiciais para derrubar perfis acusados de atacar a democracia e as instituições e fechar seu escritório no Brasil.

Para o X voltar a operar no país, o Supremo ainda terá de comprovar se as determinações para tirar perfis do ar foram realmente cumpridas. Recentemente, Moraes determinou a transferência para a União de R$ 18,35 milhões das contas da plataforma e da empresa de internet via satélite Starlink, também de propriedade de Musk, para quitar as multas impostas à rede social.

Na última quarta-feira (18), o X voltou a funcionar em alguns dispositivos após migrar seus servidores para um novo IP, mas foi derrubado novamente um dia depois. (ANSA).