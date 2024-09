X pede ao STF retomada da plataforma no Brasil após cumprir exigências judiciais

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 26/09/2024 - 13:26 Para compartilhar:

BRASÍLIA (Reuters) – A rede social X formalizou nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que a plataforma retome as atividades no Brasil após informar que cumpriu com todas as exigências que a levaram a ter seu funcionamento suspenso, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do caso.

A companhia, do bilionário Elon Musk, teve seu funcionamento suspenso no país no final de agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, por não ter nomeado um representante legal no país nem cumprido com as ordens judiciais de retira de determinados conteúdos e contas. A decisão de Moraes foi posteriormente confirmada pela Primeira Turma da corte.

