X, ex-Twitter, remove todas as mídias publicadas na rede social até 2014

O X (ex-Twitter) está apagando conteúdos antigos da rede social. Conforme verificado, postagens que antecedem o período de 2014 estão desaparecendo das contas de usuários. Posts considerados virais não aparecem mais disponíveis, e usuários estão reclamando e tentando ‘reviver clássicos’ da rede. O caso pode ser de mais uma das determinação da plataforma, que determinou que apagaria contas inativas.

“Backup pras próximas gerações que ainda não viram a lenda agora que o twitter tá apagando tweet de conta inativa”, escreveu um internauta sobre um meme publicado em 2012.

backup pras próximas gerações que ainda não viram a lenda agora que o twitter tá apagando tweet de conta inativa pic.twitter.com/3gRdjnvMEj — vito (@vittoac) August 18, 2023

Em maio, o X anunciou que passaria a deletar contas não utilizadas com frequência. “Incentivamos as pessoas a entrar e usar o Twitter ativamente quando registram uma conta. Para manter sua conta ativa, entre pelo menos a cada 30 dias. As contas poderão ser permanentemente removidas por motivo de inatividade prolongada”, explica a rede na página de suporte Políticas de contas inativas.

“As contas poderão ser permanentemente removidas por motivo de inatividade prolongada”, completa o informe da empresa.

