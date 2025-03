A rede social X, ex-Twitter, apresenta instabilidade mundial na manhã desta segunda-feira, 10. De acordo com o site Downdetector, usuários do mundo todo têm reclamado sobre dificuldades para acessar e carregar conteúdos na rede.

No Brasil, há um pico de reclamações registrado nesta manhã, com mais de 4 mil notificações de erro. Nos Estado Unidos, quase 23 mil notificações foram registradas no site. No Japão, o número de reclamações chega a quase 80 mil.

Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões em 2022 antes de renomeá-lo para X e formar sua própria empresa – X Corp – para administrá-lo, substituindo o Twitter Inc.

*Mais informações em instantes.