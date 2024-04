X devolve selo azul a contas com muitos seguidores

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/04/2024 - 20:13 Para compartilhar:

Os usuários com muitos seguidores vão ganhar uma assinatura gratuita do X e o famoso selo azul da plataforma, anunciou a empresa, em uma nova mudança da sua política.

Antes de Elon Musk se tornar dono da rede social, em 2022, o selo azul era usado como sistema de verificação de contas importantes, como as de celebridades, instituições e jornalistas. Mas o bilionário considerava isso injusto para o usuário comum e determinou que o selo passasse a ser atribuído apenas a assinantes, fazendo com que milhares de contas ficassem sem essa marca.

Na noite de ontem, no entanto, alguns usuários se surpreenderam ao ver o selo de volta.Uma mensagem da plataforma explicava que, por serem “membros influentes” do X, eles haviam ganho uma assinatura gratuita.

Musk havia dito na semana passada que todas as contas com mais de 2.500 seguidores assinantes verificados receberiam funções Premium grátis, e as contas com mais de 5.000 receberiam o Premium + grátis.

Alguns usuários que receberam o selo azul o viram como uma aposta de Musk para revitalizar a plataforma, que passa por dificuldades. “Tradução: pagar US$ 8 (R$ 40)? Brincadeira. Ajude-me, mas não diga nada muito livre sobre mim ou minha Torre de Lixo de Babel”, publicou na rede social o ator Jeffrey Wright, um dos escolhidos.

Desde que Musk comprou a empresa, a receita publicitária da plataforma despencou, afetada por demissões em massa e pela moderação do conteúdo. Segundo métricas do setor, o X perdeu usuários desde que Musk se tornou seu dono, mas a empresa afirma que a atividade na rede social aumentou.

arp/bjt/bgs/db/nn/lb

X

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias