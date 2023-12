X de Elon Musk pode sofrer grande queda nas vendas de anúncios após a fuga dos anunciantes

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/12/2023 - 1:27 Para compartilhar:

As vendas de anúncios da plataforma de mídia social X de Elon Musk em 2023 devem cair para cerca de US$ 2,5 bilhões, informou a Bloomberg News na terça-feira (12).

Várias empresas, incluindo Comcast e Walt Disney, pausaram seus anúncios na plataforma depois que Musk concordou no mês passado com uma postagem no X, antigo Twitter, que afirmava que o povo judeu estava alimentando o ódio contra os brancos .

Joe Benarroch, chefe de operações comerciais da X, disse à Reuters que o relatório “apresenta uma visão incompleta de todo o nosso negócio, já que as fontes nas quais a Bloomberg confiou para obter informações não fornecem detalhes precisos e abrangentes”.

A receita de X com serviços de publicidade nos últimos quatro trimestres como empresa pública totalizou US$ 4,7 bilhões, de acordo com dados do LSEG, cobrindo o segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022.

A empresa gerou pouco mais de US$ 600 milhões em receitas publicitárias em cada um dos três primeiros trimestres de 2023 e espera um desempenho semelhante no período atual, acrescentou o relatório, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Desde a aquisição de Musk em outubro de 2022, a receita mensal de publicidade nos EUA diminuiu pelo menos 55% ano a ano a cada mês, de acordo com dados de terceiros fornecidos à Reuters em outubro.

As vendas de anúncios representam entre 70% e 75% da receita total de X.

Os executivos tinham como meta 3 mil milhões de dólares em receitas provenientes de publicidade e assinaturas em 2023, mas ficarão muito aquém desse número, de acordo com o relatório.

Musk também disse em julho que o fluxo de caixa do Twitter permaneceu negativo devido a uma queda de quase 50% nas receitas de publicidade e a uma pesada dívida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias