X de Elon Musk pode perder até US$ 75 milhões até o final do ano com êxodo de anunciantes

A empresa de mídia social X, de propriedade de Elon Musk, pode perder até US$ 75 milhões em receitas publicitárias até o final do ano, à medida que dezenas de grandes marcas interrompem suas campanhas de marketing, informou o New York Times.

O apoio de Musk a uma postagem anti-semita na plataforma na semana passada levou várias empresas, incluindo Walt Disney e Warner Bros Discovery, a pausar seus anúncios no site anteriormente chamado de Twitter.

X revidou e processou o grupo de vigilância da mídia Media Matters, alegando que a organização difamou a plataforma com um relatório que dizia que anúncios de grandes marcas, incluindo Apple e Oracle, apareceram ao lado de postagens divulgando Adolf Hitler e o partido nazista.

Documentos internos vistos pelo The New York Times esta semana listam mais de 200 unidades de anúncios de empresas como Airbnb, Amazon, Coca-Cola e Microsoft, muitas das quais interromperam ou estão considerando pausar seus anúncios na rede social, informou o relatório.

X disse na sexta-feira que US$ 11 milhões em receitas estavam em risco e que o número exato flutuou à medida que alguns anunciantes retornaram à plataforma e outros aumentaram os gastos, de acordo com o relatório.

Os anunciantes fugiram do X desde que Musk o comprou em outubro de 2022 e reduziram a moderação de conteúdo, resultando em um aumento acentuado no discurso de ódio no site, de acordo com grupos de direitos civis.

