X, antigo Twitter, de Elon Musk permite que os usuários postem conteúdo adulto

A plataforma de mídia social X afirma que agora permitirá formalmente que as pessoas exibam conteúdo adulto consensual, desde que seja claramente rotulado como tal. A medida oficializa uma política já em vigor quando a plataforma era conhecida como Twitter, antes de o bilionário Elon Musk comprá-la em 2022 .

Numa atualização recente no seu site, a empresa sediada em São Francisco disse que os usuários “devem ser capazes de criar, distribuir e consumir material relacionado com temas sexuais, desde que seja produzido e distribuído de forma consensual. A expressão sexual, seja visual ou escrita, pode ser uma forma legítima de expressão artística.”

Material adulto também era permitido no Twitter pré-Musk , embora não houvesse uma política oficial em vigor. O X disse que está restringindo conteúdo adulto para crianças e usuários adultos que optam por não vê-lo.

“Também proibimos conteúdo que promova exploração, não consentimento, objetificação, sexualização ou dano a menores e comportamentos obscenos”, disse o X. Acrescentou que não permite o compartilhamento de conteúdo adulto em locais “altamente visíveis”, como fotos de perfil ou banners dos usuários.

A política do X contrasta com outras plataformas de mídia social, como as propriedades da Meta – Instagram e Facebook – bem como o TikTok e o YouTube do Google.

“A mudança da plataforma para permitir ‘conteúdo adulto’ se encaixa bem com a estratégia de marketing pós-Musk da empresa”, disse Brooke Erin Duffy, professora associada de comunicação na Universidade Cornell. “X é assumidamente provocador e tem procurado distinguir-se dos concorrentes ‘seguros para a marca’.”

A empresa parece estar cortejando pessoas, incluindo criadores e artistas, que foram marginalizadas por outras plataformas de mídia social que possuem diretrizes que restringem a nudez ou a expressão sexual, acrescentou ela.

A política se aplica a materiais reais e também gerados por inteligência artificial.

O X está pedindo aos usuários que postam conteúdo adulto regularmente que ajustem suas configurações de mídia para colocar todas as suas imagens e vídeos atrás de um aviso de conteúdo. Isso exige que os usuários reconheçam que desejam ver a imagem postada antes de poder visualizá-la.