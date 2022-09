WTA Finals será disputado no Texas e pode voltar à China em 2023

AFP 06/09/2022 - 17:30 Compartilhe

O WTA Finals, evento que encerra a temporada do tênis feminino, será disputado este ano em Fort Worth (Texas, Estados Unidos) de 31 de outubro a 7 de novembro, com um possível retorno à China em 2023, informou nesta terça-feira a organização do circuito.







O torneio, que no ano passado foi realizado em Guadalajara (México), reunirá as oito melhores tenistas e duplas femininas na Dickies Arena, que tem capacidade para 13 mil espectadores.

Em comunicado, a WTA acrescentou que é provável que a competição retorne à cidade de Shenzhen (China) no ano que vem.

Consultada pela AFP, a organização não especificou se a possibilidade é uma mudança em sua política de boicote à China pelo caso da tenista Peng Shuai.

A ex-número 1 do mundo em duplas denunciou em novembro do ano passado nas redes sociais que o ex-vice-primeiro-ministro da China Zhang Gaoli a obrigou a ter relações sexuais com ele durante anos.

A publicação rapidamente desapareceu da conta de Peng e não se soube nada sobre a tenista durante quase três semanas, o que gerou uma grande preocupação internacional.

Desde então, ela apareceu em alguns atos públicos e nega ter feito tal acusação.

No entanto, o diretor executivo da WTA, Steve Simon, suspendeu os eventos na China até novo aviso por preocupações com a segurança de Peng.

Em 2018, Shenzhen foi escolhida como sede a longo prazo do WTA Finals, mas a última vez que a cidade recebeu o torneio foi em 2019.

Em 2020, o evento foi cancelado devido à pandemia de covid-19 e em 2021 foi transferido para Guadalajara por conta das questões sanitárias e restrições de viagens.

