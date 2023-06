WTA 250 de Nottingham terá final britânica entre Jodie Burrage e Katie Boulter

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2023 - 13:48 Compartilhe

As britânicas Jodie Burrage, número 131 do mundo, e Katie Boulter (126ª) vão se enfrentar na final do WTA 250 de Nottingham, no domingo (18), depois de eliminarem nas semifinais a francesa Alizé Cornet (72ª) e a também britânica Heather Watson (195ª).

Aos 26 anos, Boulter é atualmente a jogadora mais bem ranqueada do Reino Unido, mas nunca conseguiu um título no circuito da WTA, assim como Burrage, de 24 anos.

Esta será a primeira final 100% britânica do torneio de Nottingham, que é disputado na grama e é preparatório para Wimbledon.

No ano passado, a campeã foi a brasileira Bia Haddad, que nesta edição foi eliminada logo na primeira rodada, cinco dias depois cair na semifinal de Roland Garros para a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo.

— Resultados deste sábado do WTA 250 de Nottingham:

. Simples feminino – Semifinais:

Jodie Burrage (GBR) x Alizé Cornet (FRA) 7-5, 7-5

Katie Boulter (GBR) x Heather Watson (GBR) 6-4, 7-5

