WSL lança loja online com produtos de surfe para o mercado brasileiro

Aproveitando a boa fase do surfe no Brasil, a WSL (Liga Mundial de Surfe, da sigla em inglês) vai lançar nesta terça-feira no mercado nacional a sua primeira loja online oficial. A novidade chega no mesmo dia que começa o Pipe Masters, no Havaí, dando o pontapé inicial para a disputa masculina do Circuito Mundial. “Além dos produtos da marca própria da WSL, teremos as marcas mais desejadas pela comunidade em um único lugar no conceito ‘One Stop Shop’ para surfistas e fãs do lifestyle do surfe”, explicou Ivan Martinho, CEO da WSL para a América Latina.

A tendência é que o fã brasileiro possa adquirir as coleções de camisetas das etapas de 2021 do Circuito Mundial, algo que costuma ser encontrado apenas nas lojas montadas nas praias que recebem as disputas. A expectativa é que no próximo mês isso esteja à disposição. Outra novidade é a parceria com algumas marcas famosas de surfe como Oakley, Rip Curl e Hang Loose, além da New Era – única com produtos licenciados WSL.

Essa loja online terá operação da Netshoes e vai englobar três pilares da WSL: estilo de vida, igualdade e sustentabilidade. Quem também está no projeto é a ESM Sports Business, uma das líderes do segmento de marketing esportivo do Brasil. “A parceria com a Netshoes e ESM, líderes no varejo esportivo online, tem um papel fundamental em nossa projeção e expansão pelo país”, continuou Martinho.

A estratégia da WSL é explorar o mercado brasileiro em uma modalidade que vem crescendo a cada ano. Além do atual campeão mundial (Italo Ferreira), o Brasil conta com quatro títulos nos últimos seis anos – dois com Gabriel Medina e um com Adriano de Souza – e tem grandes nomes da nova geração. Além disso, o surfe fará nos Jogos de Tóquio a sua estreia no programa olímpico e a expectativa de é pódio verde e amarelo.

“Essa nova geração de surfistas, que faz parte do fenômeno ‘Brazilian Storm’, colocou o Brasil em evidência. Aliado a esse desempenho impressionante dos atletas brasileiros está o aumento significativo do interesse de marcas pelo esporte e seu universo, o que fez dobrar o volume de negócios realizados pela WSL no país nos últimos dois anos”, revelou Martinho.

Para ele, a modalidade tem tudo para crescer bastante nos próximos anos. “O surfe caminha para se posicionar no segundo lugar entre os esportes brasileiros. O primeiro está dividido entre o futebol, maior em termos de número de seguidores, e a corrida de rua, que lidera em número de praticantes”, disse o CEO da WSL.

