Wrestling define equipe para Missão Europa com promessas e referências da modalidade; confira Ação marca retomada dos treinos da equipe nacional, interrompida pela pandemia da COVID-19, e visa preparação para Tóquio 2020 e Paris 2024

A Confederação Brasileira de Wrestling definiu a equipe que vai participar da Missão Europa, ação promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil, que acontece de 8/11 a 4/12, em Rio Maior, Portugal. No total, 16 atletas foram convocados para o período de treinamento que marca a retomada da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 depois paralisação nas atividades causadas pela pandemia da Covid-19. Os atletas serão submetidos a testes de Covid-19 setenta e duas horas antes da viagem e assim que chegarem ao país europeu. Caso teste positivo antes do voo, o atleta ou membro da delegação não viaja. Se o exame der positivo na chegada ao país europeu, o infectado ficará em um período de isolamento de pelo menos 15 dias até que o resultado do exame seja negativo.

– Vamos ter um período de quatro semanas de treinamento muito importante depois deste período de longa inatividade. Resolvemos mesclar o grupo de atletas já envolvidos na corrida olímpica e que se preparam para a seletiva olímpicas do ano que vem com uma nova geração para os Jogos de Paris 2024. Será uma oportunidade única para os jovens interagirem com atletas estabelecidos internacionalmente e um grande incentivo para a carreira deles e para outros atletas da modalidade. Agradecemos ao COB por esta oportunidade – afirmou Angel Torres Aldama, treinador-chefe, da equipe brasileira de wrestling.

A lista conta com três gerações do wrestling nacional. Nomes como, Aline Silva, medalhista mundial, atleta olímpica nos Jogos do Rio, e já classificada para Tóquio 2020 e Giullia Penalber, atual quinta colocada do ranking mundial até 57kg, são destaques do time feminino que contra com Thamires Machado e Ana França, campeãs pan-americanas da categoria júnior (de 18 a 20 anos) em 2019. No estilo greco-romano, Angelo Moreira é referência para atletas como Calebe Correa e Guilherme Porto, melhor atleta dos Jogos Escolares 2019, entre todas as modalidades.

– Quando já estava na seleção, atletas como Giullia e Angelo, veteranos de competições e treinamentos atualmente, começavam a viajar para treinamentos e competições. Tenho consciência do papel que exerço na modalidade e das responsabilidades que carrego e nesta missão não será diferente. Estou feliz em poder ter um período de treinos depois da pandemia e ansiosa para dividir as experiências com esses jovens que em breve vão se tornar companheiros de seleção – afirmou Aline, fundadora do Projeto Mempodera, que dá aulas de Wrestling e inglês para crianças em São Paulo e tem a lutadora como referência dentro e fora dos tapetes.

O Wrestling brasileiro possui três atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Eduard Soghomonyan, Lais Nunes e Aline Silva. O número de atletas nos Jogos ainda pode aumentar já que uma seletiva mundial será disputada em 2021. Os finalistas de cada categoria olímpica garantem vaga em Tóquio.

Confira a delegação da Missão Europa do Wrestling

Atletas:

Aline Silva

Ana Luiza França

André Pinto

Angelo Moreira

Assíria Daniela

Calebe Correa

Giullia Penalber

Gracyenne Helena Leite

Guilherme Porto

Kaio Silva

Leticia Pimenta

Meiriele Hora

Pedro Santos

Rosemary Brito

Thamires Machado

Thaissa Ribeiro

Treinadores:

Pedro Miguel Garcia

Felipe Macedo

Flavio Ramos

Fisioterapeuta:

Roberta Mattar

E MAIS:

E MAIS:

Veja também