Wozniacki vence na Austrália e volta a ser nº 1 do mundo

A dinamarquesa Caroline Wozniacki derrotou a romena Simona Halep na final do Aberto da Austrália e faturou o título do primeiro grande torneio de tênis de 2018 neste sábado (27).

Wozniacki venceu por 2 a 1 (7-6 (7/2), 3-6 e 6-4) uma partida extremamente disputada, com as duas tenistas apresentando um jogo de alto nível. Com o resultado inédito na carreira da dinamarquesa, ela ainda conseguiu voltar ao topo do ranking do tênis feminino, superando a própria Halep.

A última vez que ela liderou o ranking foi em janeiro de 2012.

