Wozniacki passa fácil por chinesa e encara Sevastova na decisão em Pequim

A dinamarquesa Caroline Wozniacki não teve trabalho para confirmar o favoritismo e garantir vaga na decisão do Torneio de Pequim, neste sábado. A segunda colocada do ranking encarou a chinesa Qiang Wang e calou a torcida da casa ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Wozniacki precisou de apenas 1h22min para superar a 28.ª colocada do ranking da WTA e avançar a mais uma final. A dinamarquesa soube atacar o serviço de Wang e confirmou cinco das oito oportunidades de quebra que teve, enquanto Wang aproveitou somente um break point.

Na decisão, Wozniacki terá pela frente a letã Anastasija Sevastova. A 20.ª colocada do ranking surpreendeu neste sábado ao passar pela cabeça de chave número 8 do torneio, a japonesa Naomi Osaka, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em pouco mais de uma hora e meia de partida.

Não bastasse ter o favoritismo, Wozniacki vai encarar uma velha freguesa na decisão. Afinal, a dinamarquesa venceu os quatro confrontos anteriores contra Sevastova. No domingo, ela lutará pelo bicampeonato em Pequim, já que conquistou o título do torneio pela primeira vez em 2010.