Wozniacki confirma favoritismo, bate letã e conquista o Torneio de Pequim

A dinamarquesa Caroline Wozniacki não deu chances para a zebra e conquistou neste domingo o Torneio de Pequim. Na China, a número 2 do ranking encarou na decisão a letã Anastasija Sevastova e passou sem sustos para ficar com o título ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Wozniacki voltou a ser campeã em Pequim oito anos depois da primeira conquista na cidade. Após a partida, a dinamarquesa declarou que oito é seu “número da sorte” e garantiu: “Eu já havia sentido que este seria o meu ano”.

Pior para Sevastova, número 20 do mundo, que surpreendeu na semifinal a japonesa Naomi Osaka, mas pouco assustou Wozniacki. Mesmo assim, a letã deverá ganhar algumas posições na próxima atualização do ranking da WTA, nesta segunda-feira.

Wozniacki dominou o confronto deste domingo e só levou um susto no segundo set, em que conseguiu sua única quebra apenas no nono e derradeiro game. No total, a dinamarquesa aproveitou quatro dos oito break points que teve, enquanto Sevastova confirmou apenas um.

Este é o 30.º de simples de Wozniacki no circuito da WTA, sendo o terceiro apenas em 2018. De quebra, a dinamarquesa estendeu a freguesia diante de Sevastova, garantindo o quinto triunfo na quinta partida contra esta adversária.