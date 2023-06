Wozniacki, aposentada desde 2020, voltará ao circuito WTA em agosto

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2023 - 15:37 Compartilhe

Caroline Wozniaki, ex-número um do mundo e aposentada desde o início de 2020, retomará a carreira em Montreal em agosto, três anos e meio depois de deixar o circuito WTA, anunciou a tenista dinamarquesa de 32 anos à revista americana Vogue nesta quinta-feira (29).

“Vou disputar o US Open. Há uma atmosfera elétrica em Nova York, joguei muito bem lá durante anos (…) Vou começar em Montreal (7 a 13 de agosto) para pegar o ritmo e depois parto para Nova York”, explicou Wozniacki em um texto escrito na primeira pessoa.

A Federação de Tênis dos Estados Unidos (USTA) anunciou que concederá um ‘wild card’ (convite) à dinamarquesa para que ela possa estar no chaveamento principal do US Open deste ano.

“Depois disso, terei alguns meses para me preparar para a Austrália (…). Os Jogos Olímpicos de Paris (em 2024) também são uma meta”, acrescentou.

“Se estou nervosa? A verdade é que não. Volto a fazer algo que adoro (…) Se consigo ganhar o US Open? Acho que sim. Posso ganhar o Australian Open? Acho que sim. É por isso que eu faço isso”, disse ela.

Wozniacki, que se tornou a número 1 do mundo em 2010 e conquistou seu único título de Grand Slam no Aberto da Austrália de 2018, se aposentou após a edição de 2020 do torneio australiano, em que foi derrotada na terceira rodada pela tunisiana Ons Jabeur. A tenista dinamarquesa sofria então de uma doença articular inflamatória crônica, a poliartrite reumatoide.

Desde então, Caroline Wozniacki foi mãe duas vezes, de Olivia (nascida em 2021) e James (nascido em outubro de 2022). Foi só depois de James nascer que ela voltou ao tênis.

Antes dela, atletas como Serena Williams, Kim Clijsters e Victoria Azarenka retomaram suas carreiras no tênis depois de terem sido mães.

“Para as jogadoras, muitas vezes é escolher uma coisa ou outra. Gostaria de ajudar a mudar isso. Quero provar a mim mesma e às mulheres que dá para fazer as duas coisas: ter uma família e uma carreira brilhante”, assegurou.

