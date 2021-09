Worlds 2021: Sorteio de grupos coloca brasileiros do RED Canids frente a frente com LNG e Infinity Equipe brasileira conhece todos os adversários na fase de entrada da competição que será realizado em Reykjavík, na Islândia.

Definidos os grupos para o Mundial de League of Legends, Worlds 2021. Em sorteio realizado nesta quarta-feira (22), os brasileiros da RED Canids entraram no Grupo A da Fase de Entrada, e encaram pela frente a Infinity, campeã da LLA (América Latina), e a LNG, 4º seed da LPL (China).

A tabela completa e ordens dos confrontos ainda será definida. A primeira fase do Worlds 2021 vai de 5 de outubro até o dia 9.

CONFIRA OS GRUPOS DA FASE DE ENTRADA

– GRUPO A

RED Canids (Campeã do CBLOL)

Hanwha Life Esports (Seed 4 da Coreia do Sul)

LNG (Seed 4 da China)

PEACE (Campeã da Oceania)

Infinity (Campeã da América Latina)

– GRUPO B

Beyond Gaming (2º seed do Sudeste Asiático)

Cloud9 (3º seed da América do Norte)

DetonatioN FocusMe (Campeã do Japão)

Galatasaray Esports (Campeão na Turquia)

Unicorns of Love (Campeã na Comunidade dos Estados Independentes)

Já na Fase de Grupos, vale ficar de olho no “grupo da morte” composto por DWG KIA, atual campeã do Worlds, e FPX, vice-campeã da liga chinesa.

Grupo A – Fase de Grupos:

DWG KIA (Campeã da Coreia do Sul)

FunPlus Phoenix (Vice-campeã da China)

Rogue (3º Seed da Europa)

Grupo B – Fase de Grupos:

100 Thieves (Campeã da América do Norte)

EDward Gaming (Campeã da China)

T1 (3º Seed da Coreia do Sul)

Grupo C – Fase de Grupos:

Fnatic (Vice-campeã da Europa)

PSG Talon (Campeã do Sudeste Asiático)

Royal Never Give Up (3º Seed da China)

Grupo D – Fase de Grupos:







Gen.G (Vice-campeã da Coreia do Sul)

MAD Lions (Campeã da Europa)

Team Liquid (Vice-campeã da América do Norte)

