Woody Allen e Amazon dão fim à disputa judicial milionária

O cineasta Woody Allen encerrou uma disputa judicial com a Amazon a respeito do cancelamento de quatro filmes pela empresa.

Segundo informações do site Hollywood Reporter, o cineasta havia acionado a Amazon alegando que a empresa não havia justificado o cancelamento de um contrato que previa o lançamento de seus próximos filmes. Como garantia, a empresa pagaria valores entre US$ 68 milhões e US$ 73 milhões. Os termos do acordo não foram divulgados.

De acordo com o site, a motivação da Amazon para o cancelamento do contrato teria sido a acusação de que Allen abusou de sua filha adotiva, Dylan Farrow. Para o cineasta, a empresa não poderia cancelar os acordos de distribuição dos filmes baseado em uma acusação “sem provas”.