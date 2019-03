Wolverhampton vence em casa e elimina Manchester United na Copa da Inglaterra

O Manchester United foi surpreendido nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Neste sábado, fora de casa, o time deixou a tradicional competição ao perder para o Wolverhampton por 2 a 1, no primeiro grande revés do time sob o comando do norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

O Wolverhampton é o terceiro time garantido nas semifinais da Copa da Inglaterra, sendo que os outros dois são Manchester City (bateu o Swansea por 3 a 2) e Watford (venceu o Crystal Palace por 2 a 1). O quarto participante da próxima fase vai ser conhecido neste domingo, quando Millwall e Brighton vão se enfrentar.

Neste sábado, o Manchester United teve baixa produção ofensiva, se resumindo a alguns lances com Rashford. E ainda sofreu com o setor ofensivo do Wolverhampton, especialmente o goleiro Romero, que fez belas defesas, uma delas em um cabeceio de Raúl Gimenez que também acertou a trave.

O primeiro gol do duelo foi sair aos 25 minutos da etapa final. João Moutinho cruzou da esquerda para Raúl Jiménez, que empurrou a bola para as redes. Em contra-ataque, aos 31, Diego Jota ganhou dividida com Luke Shaw na intermediária e finalizou às redes quando estava cara a cara com Romero.

O Manchester United só foi responder nos acréscimos. Após cruzamento rasteiro de Luke Shaw, Rashford girou em cima da marcação e finalizou às redes. Mas já era muito tarde para evitar a classificação do Wolverhampton.

Com a pausa das competições em função das Datas Fifa, o Manchester United só voltará a atuar em 30 de março, quando receber o Watford, no Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. Além disso, o time está envolvido na Liga dos Campeões e terá o Barcelona como adversário nas quartas de final, sendo que o primeiro confronto será em 10 de abril, em casa.