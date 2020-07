Wolverhampton vence e recupera 6º lugar; Brighton se garante na Premier League

O Wolverhampton recuperou a sexta colocação na tabela ao vencer o Crystal Palace por 2 a 0 nesta segunda-feira, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês, e pode continuar sonhando com uma nova classificação para a Liga Europa.

Os ‘Wolves’, que nesta temporada disputam as oitavas de final do torneio europeu contra o Olympiacos (empate em 1 a 1 no jogo de ida na Grécia), recuperaram o sexto lugar com um ponto de vantagem sobre o Tottenham (7º), graças aos belos gols do atacante português Daniel Podence (41) e do lateral-esquerdo espanhol Jonny Castro (68).

– Everton vence Sheffield –

Mais cedo o Sheffield United (8º), se despediu do sonho de disputar a Liga Europa na próxima temporada ao perder para o Everton (11º) por 1 a 0, enquanto o Brighton garantiu sua permanência na Premier League por mais um ano.

O Everton conquistou os três pontos em sua visita a Sheffield, com um único gol do atacante brasileiro Richarlison no início do segundo tempo (46).

Os ‘Blades’ precisavam da vitória para permanecer na luta pelo sexto lugar, o último que dá acesso à Liga Europa.

Agora o time está a quatro pontos do Tottenham (6º), com um único jogo pela frente.

Em outra partida da 37ª e penúltima rodada da Premier League disputada nesta segunda-feira, Brighton e Newcastle empataram sem gols, resultado que garantiu ao clube do sul da Inglaterra a permanência na elite, já que tem sete pontos a mais que o Aston Villa (18º), que pode marcar no máximo seis nos dois jogos restantes.

Nesta terça-feira Watford e Aston Villa entram em campo em uma luta desesperada para permanecer na primeira divisão inglesa. O Watford (17º), com 34 pontos, recebe o vice-líder Manchester City enquanto o Villa (18º), primeiro na zona de rebaixamento com 31 pontos, joga em casa contra o Arsenal (10º).

— Jogos da 37ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Norwich City – Burnley 0 – 2

– Domingo:

AFC Bournemouth – Southampton 0 – 2

Tottenham – Leicester 3 – 0

– Segunda-feira:

Brighton – Newcastle 0 – 0

Sheffield United – Everton 0 – 1

Wolverhampton – Crystal Palace 2 – 0

– Terça-feira:

(14h00) Watford – Manchester City

(16h15) Aston Villa – Arsenal

– Quarta-feira:

(14h00) Manchester United – West Ham

(16h15) Liverpool – Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 93 36 30 3 3 77 29 48

2. Manchester City 75 36 24 3 9 93 35 58

3. Chelsea 63 36 19 6 11 64 49 15

4. Leicester 62 37 18 8 11 67 39 28

5. Manchester United 62 36 17 11 8 63 35 28

6. Wolverhampton 59 37 15 14 8 51 38 13

7. Tottenham 58 37 16 10 11 60 46 14

8. Sheffield United 54 37 14 12 11 38 36 2

9. Burnley 54 37 15 9 13 42 48 -6

10. Arsenal 53 36 13 14 9 53 45 8

11. Everton 49 37 13 10 14 43 53 -10

12. Southampton 49 37 14 7 16 48 59 -11

13. Newcastle 44 37 11 11 15 37 55 -18

14. Crystal Palace 42 37 11 9 17 30 49 -19

15. Brighton 38 37 8 14 15 37 53 -16

16. West Ham 37 36 10 7 19 47 60 -13

17. Watford 34 36 8 10 18 34 57 -23

18. Aston Villa 31 36 8 7 21 39 66 -27

19. AFC Bournemouth 31 37 8 7 22 37 64 -27

20. Norwich City 21 37 5 6 26 26 70 -44

