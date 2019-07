Wolverhampton vence City nos pênaltis e conquista Asia Trophy

Com grande atuação do goleiro português Rui Patricio, o Wolverhampton, sensação do último campeonato inglês, conquistou o torneio de pré-temporada Asia Trophy contra o campeão da Premier League, o Manchester City (0-0, 3-2 nas penalidades), neste sábado em Shangai, na China.

A partida foi disputada sob um calor sufocante. O atacante dos ‘Citizens’ Raheem Sterling chegou a perder um pênalti no tempo regulamentar e o placar permaneceu inalterado ao final dos 90 minutos. Na disputa por pênaltis Rui Patricio brilhou e defendeu três cobranças. O goleiro havia sofrido um corte no rosto no primeiro tempo, mas conseguiu se recuperar e foi fundamental na vitória.

O Wolverhampton começa sua campanha na Liga Europa já na quinta-feira contra o Crusaders FC da irlanda do Norte.

Já no City, o alemão Leroy Sané, que vem sendo cobiçado pelo Bayern de Munique, foi titular e o belga Kevin De Bruyne usou a braçadeira de capitão.

Os campões ingleses dominaram a partida no estádio Hongkou lotado mas sentiu a falta de Sergio Aguero e Gabriel Jesus no ataque.

– Guardiola elogia De Bruyne –

“É um jogador top, na temporada passada sentimos muito sua falta”, declarou o técnico espanhol se referindo aos problemas de joelho e musculares que o belga sofreu em vários momentos da temporada.

“Na temporada passada ele não teve férias (devido à Copa do Muindo da Rússia), mas desta vez tivemos mais tempo de descanso”, lembrou Guardiola.

“Esperamos poder mantê-lo em forma, é um garoto que ama jogar futebol e é um grande competidor”, acrescentou.

O Manchester City, que nesta temporada volta a lutar pela conquista da tão sonhada Liga dos Campeões, vai precisar do melhor De Bruyne para atingir esse objetivo: “É um jogador que nunca perde a confiança, nem sequer no ano passado”, destacou Guardiola.

“Sabemos de sua qualidade, sempre tem uma boa atitude, é incrível”, concluiu.

Já no jogo que valia o terceiro lugar da Asia Trophy, o Newcastle venceu o West Ham por 1 a 0 na estreia de seu novo treinador, Steve Bruce.

A Premier League começa no próximo dia 5 de agosto.

