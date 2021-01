Wolverhampton anuncia contratação de Willian José por empréstimo Brasileiro ficará na Inglaterra até o fim da temporada, mas Wolves terão opção de compra por R$ 132 milhões. Atleta estava na Real Sociedad, e foi cobiçado pelo Atlético de Madrid

Tem mais um brasileiro na Premier League. Neste sábado, o Wolverhampton anunciou a contratação do atacante Willian José, que pertence à Real Sociedad. O centroavante assinou com os Lobos por empréstimo até o final da temporada, mas o time inglês terá a opção de compra ao fim do período.

Desde 2016 no clube espanhol, o atacante revelado no Grêmio Barueri, e que tem passagens por Santos, São Paulo e Grêmio, disputou 170 jogos no time do País Basco e marcou 62 gols. Na atual temporada, o atleta fez 21 partidas e marcou seis gols, sendo dois na classificação da Copa do Rei no meio de semana.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da emissora “Sky Sports” e do jornal “The Guardian”, o Wolverhampton terá de pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 132 milhões na cotação atual) à Real Sociedad caso queira ficar em definitivo com Willian José.

