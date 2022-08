Wolverhampton anuncia a contratação de mais um português

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 19:01 Compartilhe

O Wolverhampton, da Inglaterra, anunciou a contratação de mais um jogador português nesta segunda-feira. Trata-se do atacante Gonçalo Guedes, de 25 anos, que deixou o Valencia, da Espanha, para acertar com a equipe de Premier League.

Os Lobos não anunciaram os valores da transação, mas a imprensa internacional diz que os Wolves pagaram 32 milhões de euros (R$ 167 milhões) para o time espanhol para contratar o atleta. O contrato de Gonçalo Guedes será de cinco temporadas, até junho de 2027.

Pelo Valencia, Gonçalo Guedes disputou 178 partidas, com 36 gols marcados e 30 assistências. Na última temporada, o atacante fez 42 jogos, 13 gols e deu seis assistências. Além do time espanhol, ele atuou por Benfica, onde foi revelado, e Paris Saint-Germain.

O Wolverhampton é conhecido por contratar muitos jogadores portugueses, e Gonçalo Guedes é o décimo lusitano do elenco atual. Além dos jogadores, a comissão técnica do clube conta com cinco pessoas portuguesas.

