Wolverhampton anuncia a chegada de André, ex-Fluminense: ‘Um volante de boa capacidade física’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 20:33 Para compartilhar:

Peça imprescindível no meio-campo do Fluminense, o volante André foi oficializado nesta sexta-feira mais um reforço do Wolverhampton para o Campeonato Inglês. O jogador chegou bastante elogiado e será o quarto brasileiro do clube, que já tinha Matheus Cunha, João Gomes e Pedro Lima.

“O Wolves concluiu a contratação do meio-campista brasileiro André, do Fluminense, no último dia do prazo. O jogador de 23 anos se torna o quarto brasileiro do clube e segue um caminho semelhante ao de João Gomes e Pedro Lima, indo diretamente de seu país para o Wolves e a Premier League”, oficializou o clube.

“Um volante com boa capacidade física, que adora fazer desarmes, André começou sua jornada no Fluminense aos 12 anos e, tendo progredido no sistema, fez sua estreia profissional sete anos depois”, frisou o clube, ressaltando, ainda, a chegadas à seleção brasileira e a conquista da Copa libertadores.

“Parece que demorou muito para ser feito. Ele tem o mesmo agente que João Gomes e é um jogador sobre o qual falamos quando trouxemos João. Não estávamos em posição financeira em outras janelas para fazer isso, quando estávamos interessados. É algo que pensei que perderíamos, então estou incrivelmente animado para tê-lo vindo e se juntando a nós”, celebrou o diretor esportivo Matt Hobbs.

Os elogios foram além: “Ele trabalha duro, vence seus desarmes e pega as segundas bolas. Ele é fisicamente bom e achamos que vai prosperar no Campeonato Inglês, semelhante ao que João fez. Nosso meio-campo agora parece uma verdadeira força nossa”, continuou o dirigente.

“Quero que os fãs fiquem animados com isso, mas lembre-se de que quando João chegou, ele teve seis meses para sentar sob o comando de Mario e Ruben e se acostumar com o país e a competição com minutos saindo do banco. Temos que dar tempo aos jogadores para se acomodarem”, explicou Hobbs. “É um jogador que estamos escolhendo, ele não está chegando tendo ganho seus troféus no fim de carreira. Ele ganhou troféus em uma idade jovem, ainda está crescendo e quer aprender e se comprometer a fazer parte do projeto.”