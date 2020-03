Wolve vence Tottenham fora de casa e sonha com Champions; Everton e United empatam

O Wolverhampton manteve suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões ao vencer o Tottenham por 3 a 2 de virada fora de casa neste domingo pela 28ª rodada da Premier League.

A equipe comandada pelo técnico português Nuno Espirito Santo estava atrás no placar (2-1) mas conseguiu virar o jogo com os gols do meia português Diogo Jota (57) e do atacante mexicano Raúl Jiménez (73).

Com este triunfo, os ‘Wolves’ ocupam agora a sexta posição, com dois pontos a mais que o Tottenham, que é o sétimo.

A equipe está empatada, com o mesmo número de oontos (42) do quinto, o Manchester United, que empatou (1-1) fora de casa com o Everton (11º), enquanto que a quarta posição ainda pertence ao Chelsea, com 45.

Terminar na quinta posição pode significar se classificar para a Liga dos Campeões, já que o segundo colocado, o Manchester City, foi excluído pela Uefa das competições europeias, embora tenha a esperança de apelar.

O Tottenham ficou duas vezes em vantagem no placar com gols do holandês Steven Bergwijn, bem posicionado para marcar após um chute certeiro de Dele Alli aos 13 minutos e um chute certeiro do marfinense Serge Aurier nos acréscimos do primeiro tempo (45+1) fazendo 2 a 1.

Mas o Wolverhampton soube responder. Primeiro através do irlandês Matt Doherty (27), depois com Diogo Jota, que marcou seu sexto gol em três jogos e dez dias, e finalmente com Jiménez, após um passe do português.

– Everton e United ficam no 1 a 1 –

Enquanto isso o Manchester United sofreu um gol logo aos 3 minutos, quando David De Gea demorou demais a afastar uma bola e seu chute acabou sendo aproveitado por Dominic Calvert-Lewin que abriu o placar (1-0).

Esse foi o sétimo erro do goleiro espanhol diretamente relacionado a um gol desde o início da temporada passada, a pior estatística na Premier League, compartilhada com o alemão do Arsenal, Bernd Leno, e o eslovaco do Newcastle, Martin Dubravka.

Não foi uma boa partida para os goleiros, já que no gol de empate do United, aos 31 minutos, o disparo do português Bruno Fernandes foi potente mas parecia tranquilamente ao alcance de Jordan Pickford, goleiro do Everton e da seleção inglesa.

— Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Norwich City – Leicester 1 – 0

– Sábado:

Brighton – Crystal Palace 0 – 1

Newcastle – Burnley 0 – 0

West Ham – Southampton 3 – 1

AFC Bournemouth – Chelsea 2 – 2

Watford – Liverpool 3 – 0

– Domingo:

Everton – Manchester United 1 – 1

Tottenham – Wolverhampton 2 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 79 28 26 1 1 64 20 44

2. Manchester City 57 27 18 3 6 68 29 39

3. Leicester 50 28 15 5 8 54 28 26

4. Chelsea 45 28 13 6 9 47 39 8

5. Manchester United 42 28 11 9 8 42 30 12

6. Wolverhampton 42 28 10 12 6 41 34 7

7. Tottenham 40 28 11 7 10 46 39 7

8. Sheffield United 40 27 10 10 7 29 25 4

9. Burnley 38 28 11 5 12 33 39 -6

10. Arsenal 37 27 8 13 6 39 36 3

11. Everton 37 28 10 7 11 37 42 -5

12. Crystal Palace 36 28 9 9 10 25 32 -7

13. Southampton 34 28 10 4 14 35 51 -16

14. Newcastle 32 28 8 8 12 24 41 -17

15. Brighton 28 28 6 10 12 32 40 -8

16. West Ham 27 28 7 6 15 35 49 -14

17. Watford 27 28 6 9 13 27 43 -16

18. AFC Bournemouth 27 28 7 6 15 28 45 -17

19. Aston Villa 25 27 7 4 16 34 52 -18

20. Norwich City 21 28 5 6 17 25 51 -26

./bds/psr/pm/aam