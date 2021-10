Wolfsburgo demite técnico Mark Van Bommel

O Wolfsburg anunciou neste domingo a demissão do técnico holandês Mark Van Bommel, após apenas cinco meses no cargo.

A saída do treinador vem depois de quatro derrotas consecutivas dos ‘Lobos’ no Campeonato Alemão.

Ex-jogador da seleção holandesa, Van Bommel, de 44 anos, assumiu o cargo em junho e começou muito bem, com quatro vitórias consecutivas no Alemão. Mas nos últimos jogos a equipe teve uma queda de rendimento e agora ocupa a nona colocação.

No sábado, perdeu em casa por 2 a 0 para o Freiburg, e ao fim do duelo parte da torcida pediu a dispensa do treinador.

Na Liga dos Campeões, o Wolfsburg está em último lugar no Grupo G, depois de perder por 3 a 1 para o austríaco Salzburg na quarta-feira, somando apenas 2 pontos, empatado com o francês Lille (3º) e um a menos que o espanhol Sevilla (2º). O Salzburg lidera a chave com 7 unidades.

Na Copa da Alemanha, o Wolfsburg foi eliminado na primeira fase pelo modesto Preussen Muenster (4ª divisão), por conta de um erro de Van Bommel, que fez uma alteração a mais do que as autorizadas na partida.

