Wolfsburg vence Stuttgart e volta à ‘zona da Champions’ da Bundesliga

O Wolfsburg (4º) venceu o Stuttgart (7º) neste domingo por 1 a 0, resultado que o coloca de volta nas posições que classificam para a Liga dos Campeões, em jogo da 13ª rodada da Bundesliga.

Depois de um primeiro tempo parado, o jovem croata Josip Brekalo (49) não demorou muito para abrir o placar para o time local no único gol do jogo.

Aproveitando a derrota do Borussia Dortmund (5º) na sexta-feira em Berlim (2-1) contra o Union Berlin (6º), o Wolfsburg recuperou a quarta posição e já soma 24 pontos, quatro a menos que o RB Leipzig (3º) e o Bayer Leverkusen (2º).

O Dortmund, por sua vez, tem 22 pontos, enquanto o recém-promovido Stuttgart é o 7º com 18.

No grande duelo de sábado entre Bayer Leverkusen, que liderava até então, e o Bayern de Munique, o gigante da Baviera conseguiu a vitória (2-1) no último minuto com dois gols de Robert Lewandowski e se tornou o novo líder do campeonato alemão.

O atacante polonês, eleito o melhor jogador do mundo de 2020 no prêmio ‘The Best’ da Fifa na quinta-feira, já marcou 17 gols nesta Bundesliga, se isolando ainda mais na liderança da artilharia.

— Resultados da 13ª rodada da Bundesliga e classificação:

– Sexta-feira:

1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund 2 – 1

– Sábado:

Mainz – Werder Bremen 0 – 1

B. Moenchengladbach – Hoffenheim 1 – 2

Schalke 04 – Arminia Bielefeld 0 – 1

Augsburg – Eintracht Frankfurt 0 – 2

RB Leipzig – Colônia 0 – 0

Bayer Leverkusen – Bayern de Munique 1 – 2

– Domingo:

Freiburg – Hertha Berlim 4 – 1

Wolfsburg – Stuttgart 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 30 13 9 3 1 39 19 20

2. Bayer Leverkusen 28 13 8 4 1 28 12 16

3. RB Leipzig 28 13 8 4 1 24 9 15

4. Wolfsburg 24 13 6 6 1 20 13 7

5. Borussia Dortmund 22 13 7 1 5 26 18 8

6. 1. FC Union Berlin 21 13 5 6 2 27 18 9

7. Stuttgart 18 13 4 6 3 26 20 6

8. B. Moenchengladbach 18 13 4 6 3 24 22 2

9. Eintracht Frankfurt 17 13 3 8 2 21 22 -1

10. Freiburg 17 13 4 5 4 20 23 -3

11. Augsburg 16 13 4 4 5 15 19 -4

12. Hoffenheim 15 13 4 3 6 21 23 -2

13. Werder Bremen 14 13 3 5 5 16 21 -5

14. Hertha Berlim 13 13 3 4 6 20 24 -4

15. Colônia 11 13 2 5 6 13 21 -8

16. Arminia Bielefeld 10 13 3 1 9 9 23 -14

17. Mainz 6 13 1 3 9 12 26 -14

18. Schalke 04 4 13 0 4 9 8 36 -28

