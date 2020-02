Wolfsburg vence lanterna Paderborn e encerra sequência de derrotas no Alemão

Depois de três derrotas consecutivas, o Wolfsburg finalmente voltou a vencer no Campeonato Alemão. Neste domingo, a equipe bateu o Paderborn por 4 a 2, fora de casa, no encerramento da 20ª rodada da competição.

O resultado levou o Wolfsburg aos 27 pontos, na nona colocação, a sete de distância de uma vaga para a Liga Europa. O Paderborn é o lanterna com apenas 15 pontos conquistados. A vitória, no entanto, veio com certa dose de sofrimento. O time da casa saiu na frente com Zolinski. O Wolfsburg empatou com Knoche e depois ficou em vantagem numérica por causa da expulsão de Holtmann.

A virada veio ainda no primeiro tempo com Ginczek. Foi também de Ginczek o terceiro gol. Os lanternas esboçaram reação com Vasiliadis, mas Arnold assegurou o triunfo dos visitantes.

Também neste domingo o Colônia goleou o Freiburg por 4 a 0, em casa. Bornauw, Cordoba, Ehizibue e Jakobs marcaram os gols da partida. O Colônia é o 14º colocado com 23 pontos, a seis de distância da zona de rebaixamento, e o Freiburg está em oitavo, com 29 pontos.