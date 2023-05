Wolfsburg vence Arsenal na prorrogação (3-2) e vai enfrentar Barça na final da Champions feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/05/2023 - 17:25 Compartilhe

O Wolfsburg se classificou nesta segunda-feira para a final da Liga dos Campeões feminina, ao eliminar o Arsenal após a prorrogação (3-2), no Emirates Stadium, em Londres, e vai enfrentar o Barcelona na grande decisão.

Depois do jogo de ida, que terminou empatado em 2 a 2, a equipe alemã venceu os ‘Gunners’ no final de um jogo dramático decidido com um gol de Pauline Bremer aos 119 minutos.







As substituições se mostraram bem sucedidas para o time alemão, já que Jule Brand deu a assistência para o gol de Bremer, uma combinação entre duas jogadoras que iniciaram o confronto no banco de reservas.

O Barça e sua vencedora da Bola de Ouro, Alexia Putellas, que voltou a jogar no campeonato espanhol no último fim de semana após sofrer uma grave lesão no joelho, se classificou para a final ao eliminar o Chelsea (0-1 na ida e 1-1 na volta).

Para as ‘culés’ será a terceira final consecutiva da Liga dos Campeões (as catalãs venceram o Chelsea em 2021 e perderam em 2022).

A final está marcada para o dia 3 de junho, em Eindhoven, na Holanda.

