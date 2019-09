Wolfsburg tropeça e perde chance de ficar entre os três primeiros

O Wolfsburg perdeu a chance de entrar para o pódio da Bundesliga ao não passar de um empate em 1 a 1 em casa contra o Hoffenheim na última partida da 5ª rodada do Campeonato Alemão.

Sebastian Rudy abriu o placar para o time visitante logo no início do duelo (6) e Admir Mehmedi empatou para a equipe da casa antes do intervalo (36).

Com 9 pontos, o Wolfsburg ficou na 8ª posição, a quatro pontos do líder RB Leipzig. Já o Hoffenheim está em 11°, com 5.

Resultados das partidas da 5ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Schalke 04 – Mainz 2 – 1

– Sábado:

Freiburg – Augsburg 1 – 1

Bayern de Munique – Colônia 4 – 0

Bayer Leverkusen – Union Berlin 2 – 0

Hertha Berlim – Paderborn 2 – 1

Werder Bremen – RB Leipzig 0 – 3

– Domingo:

B. Moenchengladbach – Fortuna Dusseldorf 2 – 1

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 2 – 2

– Segunda-feira:

Wolfsburg – Hoffenheim 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 13 5 4 1 0 13 3 10

2. Bayern de Munique 11 5 3 2 0 16 4 12

3. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 15 7 8

4. Freiburg 10 5 3 1 1 11 4 7

5. Schalke 04 10 5 3 1 1 10 5 5

6. B. Moenchengladbach 10 5 3 1 1 7 5 2

7. Bayer Leverkusen 10 5 3 1 1 8 7 1

8. Wolfsburg 9 5 2 3 0 8 4 4

9. Eintracht Frankfurt 7 5 2 1 2 7 7 0

10. Werder Bremen 6 5 2 0 3 8 12 -4

11. Hoffenheim 5 5 1 2 2 4 7 -3

12. Augsburg 5 5 1 2 2 7 11 -4

13. Fortuna Dusseldorf 4 5 1 1 3 7 9 -2

14. Union Berlin 4 5 1 1 3 5 10 -5

15. Hertha Berlim 4 5 1 1 3 5 11 -6

16. Colônia 3 5 1 0 4 4 11 -7

17. Mainz 3 5 1 0 4 5 15 -10

18. Paderborn 1 5 0 1 4 6 14 -8

./bds/mcd/aam