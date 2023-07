Wolff garante ter chegado a um acordo “emocional” com Hamilton sobre renovação com a Mercedes

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/07/2023 - 15:44 Compartilhe

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, anunciou neste sábado (22) que ele e Lewis Hamilton chegaram “emocionalmente” a um acordo sobre um novo contrato para manter o britânico na equipe da Fórmula 1 além desta temporada.

Em declarações após a terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Hungria, dominada por Hamilton, Wolff assegurou que a renovação do contrato do heptacampeão mundial ainda não foi assinada mas que está “feita”.

“Não assinamos, mas, emocionalmente, sim”, disse ele à Sky Sports.

Sua resposta deve acabar com meses de especulação sobre o futuro de Hamilton, que supostamente iria para a Ferrari em 2024. O austríaco não deu detalhes sobre a duração do acordo com o piloto britânico de 38 anos, que conquistou seis de seus sete títulos com a Mercedes, escuderia à qual chegou em 2013.

Com 121 pontos, Hamilton é atualmente o 4º na classificação do mundial de pilotos, com dois segundos lugares, na Austrália e na Espanha, como os melhores resultados da temporada, bem atrás do atual campeão e líder do Mundial, Max Verstappen.

O holandês soma 255 pontos, e caminha com firmeza rumo ao seu terceiro título consecutivo.

