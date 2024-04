WNBA: Kamilla Cardoso é draftada na 3ª escolha e faz história para o Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/04/2024 - 22:20 Para compartilhar:

A brasileira Kamilla Cardoso foi selecionada na 3ª escolha do draft da WNBA (liga de basquete feminino dos Estados Unidos) e vai jogar pelo Chicago Sky. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira em Nova York.

Aos 22 anos, Kamilla superou Stephanie Soares, 4ª escolha de 2023, e se tornou a brasileira mais bem colocada da história dos drafts da WNBA e da NBA. “Eu tinha o objetivo de estar aqui e dar uma vida melhor à minha família. Sou muito grata por poder estar aqui”, disse a brasileira à ESPN após o anúncio.

Kamilla Cardoso é pivô e se destacou no basquete norte-americano pelo South Carolina Gamecocks, que representa a Universidade da Carolina do Sul. Com a equipe, foi bicampeã da NCAA, competição de basquete universitário dos Estados Unidos. A conquista mais recente ocorreu no início de abril, em duelo contra o Iowa Hawkeys, em que Kamilla foi eleita a melhor jogadora da final e do campeonato.

A boa atuação da pivô brasileira chamou a atenção até de Magic Johnson, ídolo da modalidade. “Kamilla Cardoso dominou todo o torneio, e esta foi sua melhor sequência, com 15 pontos, 17 rebotes e três bloqueios”, escreveu o ex-jogador nas redes sociais.

Além de Kamilla, o Brasil tem mais duas representantes na temporada da WNBA, que começa em 14 de maio: Stephanie Soares, do Dallas Wings, e Damiris Dantas, do Indiana Fever.

A equipe de Indiana, inclusive, foi a que teve a primeira escolha do draft da WNBA neste ano, e selecionou Caitlin Clark, adversária de Kamilla na final do NCAA pelo time de Iowa. Já a segunda colocação ficou com Cameron Brink, que vai jogar pelo Los Angeles Sparks.