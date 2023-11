WME Awards anuncia as indicadas das 17 categorias de 2023

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2023 - 1:52 Para compartilhar:

A sétima edição do WME Awards powered by Billboard Brasil – prêmio totalmente dedicado às mulheres do universo musical – já tem as indicadas das 17 categorias de 2023. A premiação acontecerá no dia 14 de dezembro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo (SP), e terá transmissão ao vivo pela internet.

Neste ano, o evento homenageará Rita Lee, que revolucionou a música no Brasil, e Dona Onete, que ainda está fazendo história aos 84 anos. Pelo sétimo ano consecutivo, Preta Gil será a apresentadora da premiação.

As indicações de cada categoria serão feitas por um time de 600 embaixadoras de diferentes áreas da indústria musical, espalhadas pelas cinco regiões do país. A votação é dividida entre votos do júri técnico e votação popular, por meio do site do prêmio.

Conheça as indicadas ao WME Awards 2023

CANTORA

Liniker

Marina Sena

IZA

Simone Mendes

Ana Castela

ÁLBUM

Afrodhit — Iza

Habilidades Extraordinárias — Tulipa Ruiz

Vício Inerente — Marina Sena

Meu Esquema — Rachel Reis

Escândalo Íntimo — Luísa Sonza

VIDEOCLIPE

Fé nas Maluca — Iza e Mc Carol

Campo de Morango — Luísa Sonza

Noites Tropicais — Mahmundi

Tudo para amar você — Marina Sena

Sou Má — Ludmilla feat. Tasha e Tracie

SHOW

NUMANICE #2 — Ludmilla

Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água — Luedji Luna

Pra Lascar o coração — Mari Fernandes

Zahytata — Kaê Guajajara

Vício Inerente — Marina Sena

MÚSICA MAINSTREAM

Fé nas maluca — Iza e MC Carol

Sintomas de prazer — Ludmilla

Erro Gostoso — Simone Mendes

Chico — Luísa Sonza

Seu Brilho Sumiu — Mari Fernandes

MÚSICA ALTERNATIVA

Ana Frango Elétrico — Electric Fish

Julia Mestre — Arrepiada

Letrux — As Feras, essas queridas

Duquesa feat MC Luanna — 99 Problemas

Luiza Lian — Homenagem

MÚSICA LATINO-AMERICANA

TQG — Karol G e Shakira

Moonlight — Kali Uchis

Funk Rave — Anitta

No Se Ve — Emilia e Ludmilla

Garra Latina — Bea Issler

REVELAÇÃO

Duquesa

Gabi Martins

Uana

Vivi

Karinah

PROFISSIONAL DO ANO

Drica Lara

Bia Wolf

Cris Falcão

Leticia Santos

Carolina Alzuguir

DIRETORA DE VIDEOCLIPE

Aisha Mbikila

Belle de Melo

Camila Cornelsen

Az Brunas

Laís Dantas

COMPOSITORA

Carolzinha

Jenni Mosello

King Saints

Pamela Maranhão

Luedji Luna

PRODUTORA MUSICAL

Larinhx

Amanda Magalhães

Clementaum

Ana Frango Elétrico

“Suyá Synergy”

INSTRUMENTISTA

Michele Cordeiro

Fernanda Maia

Maíra Freitas

Karollzinha Sanfoneira

Carol Mathias

DJ





Sophia

Afrolai

Carola

KENYA20HZ

Miss Tacacá

EMPREENDEDORA MUSICAL

Beatriz Almeida

Miria Alves

Tania Artur

Jaqueline Fernandes

Deh Muss

JORNALISTA MUSICAL

Isabela Yu

Gabrielle Neves

Láisa Naiane

Kenya Sade

Dora Guerra

RADIALISTA

Sarah Mascarenhas

Ana Pimentah

Vany Américo

Denise Oliveira

Bia Sato

