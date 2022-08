Wiz Conseg compra participação em duas corretoras de concessionárias de veículos

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 19:30 Compartilhe

A Wiz Conseg, especializada na comercialização de seguros, anunciou nesta segunda-feira, 22, a compra de participação societária em duas corretoras de redes de concessionárias de veículos, uma do Grupo Primavia, uma das maiores do grupo Fiat no Brasil, e do grupo Le Lac, um dos líderes de mercado no Paraná. O valor do negócio não foi revelado.

Os acordos firmados colocam a Wiz Conseg com 50,1% do controle acionário tanto da corretora oficial do Grupo Primavia, como da corretora Trombini, do Grupo Le Lac. Segundo o presidente da Wiz Conseg, Alexandre Kalache, em nota à imprensa, o grupo percebeu a oportunidade “de presença, relacionamento e aumento da rentabilidade” dos balcões de concessionárias. Nesse locais, pode oferecer o segundo para automóveis e o prestamista, que protege contra atrasos em financiamentos.

Na Primavia, a Wiz já tinha um relacionamento de negócio desde o início do ano passado, quando começou a comercialização de seguros em 11 cidades de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins e Distrito Federal. Com a compra da participação da Primavia, a Wiz terá exclusividade para comercialização de produtos de seguridade nas concessionárias por 10 anos.

No grupo Le Lac, nos últimos meses, a Wiz Conseg avançou na negociação. O grupo tem 11 concessionárias de veículos multimarcas no Paraná. Com a aquisição, também terá contrato de exclusividade por 10 anos na rede do grupo.

A Wiz Conseg faturou R$ 6,9 milhões no 1º semestre de 2022, crescimento de 54,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Também na primeira metade do ano, o número de concessionárias atendidas pela Wiz cresceu 201%, para mais de 200. A Wiz Conseg é a unidade de negócio da Wiz que tem como foco a distribuição de seguros e produtos financeiros no segmento automotivo, por meio da atuação especializada no canal de concessionárias de automóveis.