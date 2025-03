WIU lança videoclipe estrelado por Luisa Sonza

O rapper WIU lançou, às 21h desta terça-feira, 11, o videoclipe para a sua faixa “Luísa Sonza”. E, para a surpresa dos fãs, a produção é estrelada por… Luísa Sonza! A pop star brilha num audiovisual imersivo e sensual, tendo como cenário a boate fictícia “808 Club” – nome também dado à última mixtape do artista cearense, lançada em fevereiro.

O clima de imersão pode ser sentido logo nos primeiros segundos do vídeo. O espectador é mergulhado no universo obscuro, ainda que muito vivo, da vida noturna. Admiradora do trabalho de WIU, Sonza interpreta a dançarina hipnotizante do nightclub, enquanto ele é voyeur.

+Luísa Sonza relembra polêmicas e avalia: ‘Quase sempre estou certa’

+Luísa Sonza fala sobre a depressão que enfrentou: ‘Acordar virou um sacrifício’

Mesmo sem participar da música, Luísa Sonza assume o protagonismo do videoclipe, com uma performance marcante. O formato segue a linha de cases de sucesso como “Popstar”, de DJ Khaled com Drake, onde o personagem é interpretado por Justin Bieber; e “Lego House”, de Ed Sheeran, que conta com a atuação de Rupert Grint (de “Harry Potter”).

A direção do videoclipe ficou por conta de Ryan Monotoshi, que já assinou produções de artistas como Teto, Duquesa e Vulgo FK. Por sua vez, a direção criativa foi assinada pelo próprio WIU, em parceria com o filmmaker Bruna Machado e Louis Brum.

A mixtape “808 Club”, disponibilizada em janeiro, onde a faixa foi apresentada pela primeira vez, se classificou como a 5° maior estreia global do Spotify da semana do seu lançamento. A cenografia do clipe abraça a estética do álbum inspirada nas vivências do jovem na vida noturna de sua cidade natal, com uma sonoridade inspirada no trap “raiz”, como ele define.