Witzel, sobre crise: Deve passageira, mas estamos nos preparando para algo maior

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse nesta segunda-feira, 9, que acredita “que a Rússia e a Arábia Saudita devem chegar num acordo para que a questão seja resolvida logo, mas nós estamos nos preparando para uma crise maior”. Witzel comentava a queda no preço do petróleo.

Witzel disse ainda que espera “a nível nacional, que o presidente da República (Jair Bolsonaro) comece a trabalhar mais por essa questão com os governadores, para que os Estados que são produtores de petróleo não sejam muito atingidos”.

Ele disse ainda que irá estudar com a Secretaria de Desenvolvimento Regional quais medidas serão tomadas caso a crise persista. Segundo o governador, o preço do petróleo “está muito baixo” e “isso é ruim para todo mundo”.

O governador participou hoje do evento de lançamento do canal de notícias CNN Brasil. Estiveram presentes também os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-RJ), do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.