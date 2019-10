Witzel: hospitais dependem do prefeito

Rio – O governador Wilson Witzel esclareceu que a administração dos hospitais Albert Schweitzer, em Realengo; e Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste, irá continuar sob a responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Após a inauguração do programa Botafogo Presente, na manhã de ontem, Witzel garantiu que irá ceder o dinheiro que as unidades de saúde precisam, mas que, para isso, ele aguarda a consolidação de um convênio elaborado pela gestão de Marcelo Crivella, que deve ser finalizado na próxima semana.

“Eu preciso que o prefeito me fale o que ele vai fazer com o dinheiro, até porque eu preciso prestar contas desse convênio. A questão do convênio é que ele tem que elaborar”, disse.

O governador afirmou que, assim como investiu R$ 80 milhões no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, não vê problema em direcionar esse mesmo valor para hospitais do Rio de Janeiro. “Eu nunca me furtei a cumprir obrigação com a Saúde. Mas é preciso ter um programa. Eu não estou colocando R$ 80 milhões no Hospital da Posse, para o prefeito fazer o que ele bem entender, eu fui lá, constatei equipamento…”, disse.

Wilson Witzel pediu que a população da Zona Oeste se tranquilize, pois ele irá investir o dinheiro necessário nesses hospitais: “Estou atento, visitando os hospitais. A população da Zona Oeste, dos hospitais, está assustada, já falei que não precisam ficar. Podem ficar calmos, porque nós vamos resolver, não vai haver nenhuma interrupção de serviço, nós vamos colocar o dinheiro. Mas é preciso ter o convênio, que deve sair no máximo na semana que vem, para a gente colocar o dinheiro”, finalizou.