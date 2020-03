Witzel anuncia decreto para renovar isolamento no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), reafirmou que nesta segunda-feira, 30, vai assinar decreto que renova as medidas restritivas recomendadas pelas autoridades da Saúde para combater a pandemia de coronavírus. “Amanhã, segunda-feira, 30 de março, assino decreto renovando as medidas restritivas”, escreveu o governador em sua conta no Twitter, na tarde deste domingo, 29.

“Essa decisão é baseada na avaliação da OMS e das autoridades sanitárias. Não desafie o coronavírus. Não siga atitudes impensadas e descoladas da realidade”, completou, citando a Organização Mundial da Saúde (OMS) e fazendo uma possível referência não expressa ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que insiste na tese de que só idosos e portadores de doenças crônicas devem ser isolados, e o resto da população deve voltar à rotina. Desde o ano passado, Witzel e Bolsonaro são adversários políticos.

Witzel já havia anunciado que renovaria o decreto atualmente em vigor, que terá validade por mais 15 dias. A medida proíbe o acesso às praias, suspende linhas rodoviárias e aéreas entre o Rio e Estados brasileiros e países onde há casos de covid-19 e interrompe a circulação de linhas de ônibus entre o município do Rio e as cidades vizinhas, entre outras medidas.