Winity diz que ‘recebeu com entusiasmo’ a aprovação do Cade para acordo com Telefônica

A Winity, empresa de infraestrutura de telecomunicações criada pelo Pátria, publicou um comunicado afirmando que recebeu com entusiasmo a decisão do Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que aprovou nesta quarta-feira, 13, o acordo de compartilhamento de frequências de rede. A decisão se deu sem restrições, por maioria de votos.

A maior parte do tribunal reconheceu que, embora a operação levante preocupações concorrenciais, nesse caso específico essas questões devem ser endereçadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que atualmente julga a anuência prévia do acordo, conforme noticiou mais cedo o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

“A Winity recebeu com entusiasmo a decisão. A maioria dos membros do Tribunal do Cade, após ouvir toda a indústria e seguindo o voto do conselheiro relator, reconheceu o racional econômico da operação e sua importância para viabilizar o modelo de negócios inaugurado pela Winity e o cumprimento da política pública buscada pela Anatel, gerando eficiências relevantes para o mercado de telecomunicações brasileiro”, declarou a empresa, em nota.

A Winity afirmou que a decisão vai em linha à recomendação técnica da Superintendência Geral do Cade que, em maio deste ano, após realizar os estudos técnicos aprofundados sobre os acordos, já havia emitido parecer detalhado favorável à operação.

Ao todo, o plano de negócios da Winity prevê a instalação de até 19 mil sites de telecomunicações em todo o País até 2029. Serão R$ 12 bilhões investidos nos próximos 10 anos. A empresa atuará na expansão do 4G e na implantação do 5G por meio da cobertura de 625 localidades e mais de 2 mil trechos de rodovias.

Na Anatel, o julgamento sobre o acordo do compartilhamento de frequência de rede entre a Winity e a Telefônica Brasil será retomado no dia 15. O julgamento foi suspenso no dia 1º, após o conselheiro Vicente Aquino da pedir vistas ao processo. O relator do processo na Anatel, conselheiro Alexandre Freire, votou a favor da aprovação mediante condicionantes.

