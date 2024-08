Winfred Yavi, do Bahrein, conquista o ouro nos 3.000m com obstáculos em Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/08/2024 - 18:16 Para compartilhar:

A atleta do Bahrein Winfred Yavi venceu nesta terça-feira (6) a prova feminina de 3.000 metros com obstáculos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e desbancou a ugandense Peruth Chemutai, campeã em Tóquio-2020, que teve que se contentar com a medalha de prata.

Yavi, nascida no Quênia há 24 anos, quebrou o recorde olímpico com o tempo de 8m52s76 e acrescenta este título ao ouro obtido no Mundial de Budapeste-2023.

Chemutai, por sua vez, alcançou o recorde nacional com 8m53s34, enquanto o bronze foi para a queniana Faith Cherotich, com o tempo de 8m55s15.

“Cumpri o plano de corrida que eu havia traçado. Fico feliz por ver que funcionou”, disse a vencedora, que falou de “um sonho que se tornou realidade” com este ouro em Paris.

