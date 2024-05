Windows 11: Microsoft agora quer um ‘companheiro’ para o menu iniciar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 17:34 Para compartilhar:

Usuários da versão de teste do Windows 11 notaram que o Menu Iniciar do sistema operacional ficou maior, em função de um novo espaço adicional nas laterais que traz informações diversas, como previsão do tempo e informações da bolsa de valores.

Os novos widgets são chamados de “Start Menu Companions” (“Companheiros do Menu Iniciar”, em português), que são blocos extras com funções ainda não definidas.

Para o The Verge, o espaço seria utilizado por desenvolvedores para exibir informações de seus aplicativos, similar ao Live Tiles, do Windows 8. Na época, contudo, o recurso não animou empresas e usuários e acabou sendo descartado.

A função “Start Menu Companion” ainda só está disponível na versão de testes do Windows 11 e não há garantia de que seja lançada oficialmente. As capturas de tela feitas pelo perfil thebookisclosed no X (antigo Twitter), que encontrou os espaços na build 26212 do Windows 11 Canary, mostram que o recurso poderá ser desativado nas configurações do Windows 11.

Recentemente, uma atualização do Windows 11 fez com que o tradicional menu Iniciar passasse a mostrar propagandas de aplicativos “recomendados” da Microsoft Store, após apenas duas semanas de testes na versão beta do sistema operacional.