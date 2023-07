Wimbledon tem homenagem a Federer, vitória de Alcaraz e jogo de Bia adiado para quarta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 11:45 Compartilhe

Em dia marcado por homenagem a Roger Federer em Wimbledon, o espanhol Carlos Alcaraz apresentou seu cartão de visita nesta terça-feira. Na briga pelo topo do ranking, ele arrasou o francês Jeremy Chardy, pelo placar de 3 sets a 0, 6/0, 6/2 e 7/5, e mostrou que é candidato ao título. O mau tempo afetou a programação e causou o adiamento da estreia de Beatriz Haddad Maia para quarta-feira.

A terça começou com uma breve homenagem do All England Club a Federer. O ex-tenista suíço, que se aposentou no ano passado, foi recebido com festa no Royal Box, a tribuna de honra da quadra central no início do dia. Federer sentou ao lado da sua mulher, Mirka, e da princesa de Gales Kate Middleton. Seus pais sentaram logo atrás.

Antes de se acomodar em seu assento, Federer foi ovacionado pelo público presente. O dono de oito títulos em Wimbledon, recorde no masculino que poderá ser alcançado pelo sérvio Novak Djokovic neste ano, agradeceu ao prolongado aplauso, que durou quase dois minutos, diante dos fãs que estavam de pé para homenagear o ídolo.

No Royal Box, Federer pôde acompanhar a vitória da casaque Elena Rybakina, de virada, sobre a americana Shelby Rogers por 4/6, 6/1 e 6/2. Rybakina é a atual campeã de Wimbledon e forte candidata ao título mais uma vez. Na segunda rodada, ela enfrentará a vencedora do duelo entre a japonesa Nao Hibino e a francesa Alize Cornet.

Tanto Rybakina quanto Alcaraz jogaram sob teto retrátil fechado na quadra central e na quadra 1, respectivamente. O mau tempo deu as caras logo cedo em Londres nesta terça, afetando toda a programação do segundo dia do Grand Slam britânico. Só as duas partidas puderam ser finalizadas no início desta terça.

Número dois do mundo e cabeça de chave número 1 do torneio, Alcaraz aposentou Jeremy Chardy, de 38 anos. O francês havia programado sua despedida das quadras nesta edição de Wimbledon. Ele teve mais destaque nas duplas do que em simples no circuito, com sete títulos, contra apenas um jogando individualmente. Chegou a ser o 25º do mundo.

O tenista da Espanha busca neste ano fazer sua melhor campanha da carreira em Wimbledon, em sua terceira participação na chave principal. No ano passado, alcançou as oitavas de final, em seu melhor resultado em Londres. Desta vez, porém, ele chega embalado pelo seu primeiro título na grama, conquistado em Queen’s, no mês passado.

Alcaraz faz novamente uma disputa direta com Djokovic pela posição de número 1 do mundo. Como estão muito próximos na pontuação, alcançará o topo ao fim de Wimbledon o tenista que for mais longe na chave.

BIA JOGA NA QUARTA

A chuva também afetou Bia Haddad. A tenista número 1 do Brasil e 13ª do mundo iria enfrentar a casaque Yulia Putintseva nesta terça, por volta do meio-dia. Mas a programação mudou em razão do mau tempo e a partida foi adiada para quarta-feira. Ainda não há horário definido para o jogo.

Na grama de Londres, a brasileira espera repetir a grande campanha exibida no saibro de Roland Garros, no mês passado. Em Wimbledon, seu melhor resultado foi alcançar a segunda rodada por suas vezes, em 2017 e 2019.

